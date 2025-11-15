Portes Ouvertes Rully

Portes Ouvertes

Le Domaine des Chauchoux ouvrira ses portes le samedi 15 novembre prochain, de 10h à 18h, à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune.

Une belle occasion de venir découvrir nos différentes cuvées, de visiter nos caves, aller à la rencontre des autres viticulteurs présents ainsi que de producteurs locaux de qualité.

Nous vous proposerons également une dégustation sur fûts du millésime 2025, ainsi qu’une dégustation verticale de nos appellations de 1982 à nos jours.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée de partage et de convivialité ! .

5, Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 12 94 ddc.corinne@gmail.com

