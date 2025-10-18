Portes ouvertes safranière Vouillé-les-Marais

Portes ouvertes safranière Vouillé-les-Marais samedi 18 octobre 2025.

Portes ouvertes safranière

Vouillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-10-18 08:00:00

fin : 2025-10-25 10:00:00

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-25 2025-10-26

Venez découvrir l’univers magique du safran ! Les samedi et dimanche 18/19 et 25/26 octobre de 8h à 10h, je vous invite dans mon champ à Vouillé-les-Marais pour une expérience unique

Le temps de 2 heures, devenez safranier/safranière venez cueillir les fleurs de crocus au lever du jour et découvrir les secrets de culture de l’or rouge ✨

Pour bien démarrer la matinée, je vous accueillerai avec un petit déjeuner aux douceurs safranées, puis au programme

Cueillette des fleurs de crocus et découverte du précieux pistil de safran

✂️ Atelier émondage Apprenez à retirer le pistil de la fleur

Explications sur la culture du safran, une plante pleine de mystères !

Inscription obligatoire. L’adresse exacte sera envoyée après inscription.

Vous êtes un groupe de 15 personnes ou plus ? Nous pouvons convenir d’une date spéciale pendant la période de floraison. .

Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 73 02 33 contact@lesherbesducoin.fr

English :

? Come and discover the magical world of saffron! On Saturday and Sunday, October 18/19 and 25/26 from 8am to 10am, I invite you to my field in Vouillé-les-Marais for a unique experience:

German :

? Kommen Sie und entdecken Sie die magische Welt des Safrans!? Am Samstag und Sonntag, dem 18./19. und 25./26. Oktober, von 8 bis 10 Uhr, lade ich Sie auf mein Feld in Vouillé-les-Marais zu einem einzigartigen Erlebnis ein

Italiano :

? Venite a scoprire il magico mondo dello zafferano? Sabato e domenica 18/19 e 25/26 ottobre, dalle 8 alle 10, vi invito nel mio campo di Vouillé-les-Marais per un’esperienza unica:

Espanol :

? Ven a descubrir el mágico mundo del azafrán ? El sábado y el domingo 18/19 y 25/26 de octubre, de 8.00 a 10.00 horas, le invito a mi campo de Vouillé-les-Marais para vivir una experiencia única:

