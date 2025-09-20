Portes ouvertes Saint Casimir Domaine Saint-Casimir – Vaudricourt Vaudricourt

Portes ouvertes Saint Casimir Samedi 20 septembre, 15h00 Domaine Saint-Casimir – Vaudricourt Pas-de-Calais

Samedi 20 septembre : le domaine Saint Casimir, nid solidaire à Vaudricourt ouvre ces portes pour cette édition 2025 !

A partir de 15h Venez découvrir les activités du site Saint-Casimir, lieu chargé où s’érigeait l’ancien institut polonais Saint-Casimir à Vaudricourt. Au sein d’un domaine boisé de 16 hectares, découvrez son gite (lieu d’accueil des prêtres puis maison du gardien du parc), la ferme pédagogique avec ses ânes, poules, moutons…, ses balades en calèche, l’épicerie qui commercialise les produits alimentaires du site, … le fournil qui produit des pains au levain naturel et farine biologiques dans son four à bois, sa pension de famille. La nouveauté de cette année : la chèvrerie avec ses biquettes. Animations, dégustation, visites, jeux viendront ponctuer cette journée !

Entrée libre.

Domaine Saint-Casimir – Vaudricourt 103 chemin de l’église Vaudricourt Vaudricourt 62131 Pas-de-Calais 06 07 90 08 74 https://www.facebook.com/fermesaintcasimir/ Découverte de Saint Casimir, lieu de mixité sociale du Relais qui diversifie ses activités d’année en année.

Animations, dégustation, visites, repas et concert festif.

Des surprises tout au long de la journée. Site en accès piéton uniquement – Parking à proximité

Le Relais France