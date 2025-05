Portes ouvertes – Saint-Denis-du-Payré, 24 mai 2025 10:00, Saint-Denis-du-Payré.

Vendée

Portes ouvertes Saint-Denis-du-Payré Vendée

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Portes ouvertes des réserves naturelles de Vendée et de Charente maritime

Venez rencontrer les équipes des réserves naturelles de Vendée et de Charente maritime.

RDV directement à la réserve naturelle (entre St Denis du Payré et Triaize).

Pôle des Espaces naturels fermés. .

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

Open house at the Vendée and Charente Maritime nature reserves

German :

Offene Türen in den Naturschutzgebieten der Vendée und der Charente Maritime

Italiano :

Giornate di apertura delle riserve naturali della Vandea e della Charente Maritime

Espanol :

Jornadas de puertas abiertas en las reservas naturales de Vendée y Charente Maritime

L’événement Portes ouvertes Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud