Portes ouvertes

Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Portes ouvertes des réserves naturelles de Vendée et de Charente maritime

Venez rencontrer les équipes des réserves naturelles de Vendée et de Charente maritime.

RDV directement à la réserve naturelle (entre St Denis du Payré et Triaize) .

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

Open house at the Vendée and Charente Maritime nature reserves

