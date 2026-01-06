Portes ouvertes Saint-Denis-du-Payré
Portes ouvertes Saint-Denis-du-Payré dimanche 26 avril 2026.
Saint-Denis-du-Payré Vendée
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Portes ouvertes des réserves naturelles de Vendée et de Charente maritime
Venez rencontrer les équipes des réserves naturelles de Vendée et de Charente maritime.
RDV directement à la réserve naturelle (entre St Denis du Payré et Triaize) .
Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
English :
Open house at the Vendée and Charente Maritime nature reserves
