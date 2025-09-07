Portes ouvertes Les Ecuries du Gâ Saint-Germain-de-Salles
Portes ouvertes
Les Ecuries du Gâ 3 Chemin du Gâ Saint-Germain-de-Salles Allier
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07 17:30:00
2025-09-07
Le centre équestre Les Écuries du Ga ouvre ses portes pour une journée spéciale ! Découvrez le monde des chevaux et des poneys avec des démonstrations équestres et des baptêmes de poney. Buvette est sur place.
Les Ecuries du Gâ 3 Chemin du Gâ Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 92 12 70 juliette.jeannin03@gmail.com
English :
Les Écuries du Ga equestrian center opens its doors for a special day! Discover the world of horses and ponies with equestrian demonstrations and pony christenings. Refreshment bar on site.
German :
Das Reitzentrum Les Écuries du Ga öffnet seine Türen für einen besonderen Tag! Entdecken Sie die Welt der Pferde und Ponys mit Reitvorführungen und Ponytaufen. Getränke sind vor Ort.
Italiano :
Il centro equestre Les Écuries du Ga apre le sue porte per una giornata speciale! Scoprite il mondo dei cavalli e dei pony con dimostrazioni equestri e battesimi di pony. Bar per il ristoro in loco.
Espanol :
El centro ecuestre Les Écuries du Ga abre sus puertas un día especial Descubra el mundo de los caballos y ponis con demostraciones ecuestres y bautizos de ponis. Bar en las instalaciones.
