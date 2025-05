Portes ouvertes – Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 7 juin 2025 09:00, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Indre-et-Loire

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-09 18:30:00

2025-06-07

Portes ouvertes au Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

venez déguster nos vins appellation St Nicolas de Bourgueil et Bourgueil.

Vin rouge et rosé

15 Rue du Vieux Chêne

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 39 35 56 lysianeetguymabileau@gmail.com

English :

Open house at Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

come and taste our St Nicolas de Bourgueil and Bourgueil appellation wines.

Red and rosé wines

German :

Tag der offenen Tür auf der Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

kommen Sie und probieren Sie unsere Weine mit der Appellation St Nicolas de Bourgueil und Bourgueil.

Rotwein und Rosé

Italiano :

Apertura del Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

venite a degustare i nostri vini delle denominazioni St Nicolas de Bourgueil e Bourgueil.

Vini rossi e rosati

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

venga a degustar nuestros vinos de las denominaciones St Nicolas de Bourgueil y Bourgueil.

Vinos tintos y rosados

