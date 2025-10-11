Portes ouvertes Route de Pouilly Saint-Thibault

Portes ouvertes Route de Pouilly Saint-Thibault samedi 11 octobre 2025.

Route de Pouilly Dôme Ecrin de Gaïa Saint-Thibault Côte-d’Or

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Le rendez-vous bien-être de l’automne en Auxois à ne pas manquer ! Entrez dans l’univers bien-être du Dôme Écrin de Gaïa pour la première fois, nos intervenants passionnés se rassemblent pour vous présenter leurs ateliers et parcours bien-être à venir atelier d’art-thérapie, sonothérapie, soins de libération de l’être, stage de méditation, cercle de femmes…

Découvrez le programme complet de la saison, échangez directement avec chaque professionnel du bien-être, trouvez l’activité qui vous correspond et réservez votre place pour la saison 2025-2026 ! .

Route de Pouilly Dôme Ecrin de Gaïa Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 53 42 89

