Portes-ouvertes Place Aubarède Salins-les-Bains

Portes-ouvertes

Place Aubarède Comptoir des Vignes Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Plus d’information à venir !

Organisateur Comptoir des Vignes .

Place Aubarède Comptoir des Vignes Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com

English : Portes-ouvertes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes-ouvertes Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA