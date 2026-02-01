Portes ouvertes Salsa Con Ti : cours de salsa et bachata gratuits FGO-Barbara Paris

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner à la salsa et la bachata ?

Venez (re)découvrir nos cours gratuitement lors des portes ouvertes de l’école Salsa Con Ti !

Portes ouvertes Salsa Con Ti.

Au programme :

Lundi 02/02/26

19h-20h Bachata débutant20h-21h Salsa portoricaine débutant

Lieu : Maison Verte 127/129 rue Marcadet 75018 Paris métro Jules Joffrin ou Lamarck-Caulaincourt

ATTENTION : Accès rue Diard. Le code vous sera donné suite à votre inscription.

Mercredi 04/02/26

16h-17h Salsa, bachata et danses latines enfants 6-12 ans

Lieu : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris métro Barbès Rochechouart ou La Chapelle ou Gare du Nord

Jeudi 05/02/26

19h-20h30 Salsa cubaine débutant

20h30-22h Salsa cubaine inter

Lieu : 25 rue Polonceau 75018 Paris métro Barbès Rochechouart ou Château Rouge

Convivialité et pédagogie garanties !

Infos et inscription obligatoire (places limitées) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr

Facebook fanpage et Instagram Salsa Con Ti.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018

