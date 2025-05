Portes ouvertes Salvéo – Salévéo Forme & détente Loubens, 2 juin 2025 09:00, Loubens.

Gironde

Portes ouvertes Salvéo Salévéo Forme & détente 6 Bel air Loubens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 09:00:00

fin : 2025-06-07 16:00:00

Date(s) :

2025-06-02

Vous cherchez une salle de sport où motivation, convivialité et bien-être se rencontrent ? Profitez de notre Semaine de la Forme pour découvrir gratuitement Salvéo, complexe labellisé Sport Santé. Du 2 au 7 juin, l’ensemble de nos installations et cours collectifs vous sont accessibles sans frais. Venez tester nos activités Pilates, Bike, Circuit Training, Attack, Mobility & Gainage, TRX, et bien d’autres encore. Toute la semaine, des animations exclusives viendront rythmer votre découverte cours thématiques, sessions originales et moments conviviaux organisés avec nos coachs.

L’équipe Salvéo sera présente pour vous guider, répondre à vos questions et vous faire vivre l’expérience d’un accompagnement bienveillant, adapté à tous les niveaux. Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver rapidement votre accès gratuit via notre formulaire en ligne. .

Salévéo Forme & détente 6 Bel air

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 28 23 17 contact.salveo@gmail.com

English : Portes ouvertes Salvéo

German : Portes ouvertes Salvéo

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes Salvéo

L’événement Portes ouvertes Salvéo Loubens a été mis à jour le 2025-05-20 par OT de l’Entre-deux-Mers