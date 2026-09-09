Portes ouvertes, Sanctuaire Notre Dame du suc, Brissac

samedi 19 septembre 2026 · Sanctuaire Notre Dame du suc · Brissac

Informations pratiques

Portes ouvertes 19 et 20 septembre Sanctuaire Notre Dame du suc Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Portes ouvertes du sanctuaire Notre-Dame-du-Suc.

Sanctuaire Notre Dame du suc le suc brissac Brissac 34190 Hérault Occitanie

Portes ouvertes du sanctuaire Notre-Dame-du-Suc.

©Thomas Sauvé