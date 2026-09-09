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Portes ouvertes, Sanctuaire Notre Dame du suc, Brissac

samedi 19 septembre 2026 · Sanctuaire Notre Dame du suc · Brissac

Portes ouvertes, Sanctuaire Notre Dame du suc, Brissac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sanctuaire Notre Dame du suc
Adresse
le suc brissac
Ville
34190 Brissac
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Portes ouvertes 19 et 20 septembre Sanctuaire Notre Dame du suc Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Portes ouvertes du sanctuaire Notre-Dame-du-Suc.

Sanctuaire Notre Dame du suc le suc brissac Brissac 34190 Hérault Occitanie
Portes ouvertes du sanctuaire Notre-Dame-du-Suc.

©Thomas Sauvé