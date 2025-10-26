Portes-ouvertes Sapeurs pompiers Inizan Lieu-dit Kerhevent Loctudy

Portes-ouvertes Sapeurs pompiers Inizan Lieu-dit Kerhevent Loctudy dimanche 26 octobre 2025.

Portes-ouvertes Sapeurs pompiers Inizan

Lieu-dit Kerhevent 34 Route de Plobannalec Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Venez découvrir la caserne Inizan lors des portes ouverte, avec au programme

– Les gestes qui sauvent

– Exercices d’accident de la la circulation (15h)

– Activités pour les enfants (utilisation de la lance à incendie + parcours pompiers)

– Activités pour les adultes (essai tenue de feu et ARI + parcours pompiers)

– Preventy (camion de prévention contre les risques domestiques)

– Découvertes de la grande échelle ( sous réserve de disponibilité)

– Visite des engins du centre de secours

– Stand octobre rose .

Lieu-dit Kerhevent 34 Route de Plobannalec Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 60 60 47

