Portes-ouvertes Sapeurs pompiers Inizan Lieu-dit Kerhevent Loctudy

Lieu-dit Kerhevent 34 Route de Plobannalec Loctudy Finistère
Début : 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
Venez découvrir la caserne Inizan lors des portes ouverte, avec au programme
– Les gestes qui sauvent
– Exercices d’accident de la la circulation (15h)
– Activités pour les enfants (utilisation de la lance à incendie + parcours pompiers)
– Activités pour les adultes (essai tenue de feu et ARI + parcours pompiers)
– Preventy (camion de prévention contre les risques domestiques)
– Découvertes de la grande échelle ( sous réserve de disponibilité)
– Visite des engins du centre de secours
– Stand octobre rose .
Lieu-dit Kerhevent 34 Route de Plobannalec Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 60 60 47
