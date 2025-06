Portes ouvertes – Savigny-en-Sancerre 28 juin 2025 14:00

Cher

Portes ouvertes 7 Rue du Stade Savigny-en-Sancerre

2025-06-28 14:00:00

2025-06-28 18:30:00

2025-06-28

A l’occasion des portes ouvertes du MARPA Haut Berry Val de Loire, venez découvrir un marché de créateurs et de producteurs dans le parc.

Buvette et petite restauration sur place. .

7 Rue du Stade

Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire

English :

For the MARPA Haut Berry Val de Loire open house, come and discover a market of creators and producers in the park.

German :

Anlässlich des Tags der offenen Tür des MARPA Haut Berry Val de Loire können Sie im Park einen Markt mit Kreativen und Erzeugern besuchen.

Italiano :

Nell’ambito delle giornate aperte del MARPA Haut Berry Val de Loire, venite a scoprire un mercato di creatori e produttori nel parco.

Espanol :

En el marco de las jornadas de puertas abiertas del MARPA Haut Berry Val de Loire, venga a descubrir un mercado de creadores y productores en el parque.

