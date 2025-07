Portes ouvertes savonnerie Cornay

Portes ouvertes savonnerie Cornay dimanche 3 août 2025.

Portes ouvertes savonnerie

2 rue Basse Cornay Ardennes

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Portes ouvertes à la savonnerie de Cornay.10h,14h et 16h Démonstration de fabrication de savonToute la journée (10h-18h) Visite des locaux & vente de produits (savons, shampoings, cosmétiques, accessoires zéro déchet) Sur réservation

2 rue Basse Cornay 08250 Ardennes Grand Est +33 7 82 70 42 35 contact@latelierdelareserve.fr

English :

Open house at the Cornay soap factory.10am, 2pm and 4pm: Soap-making demonstrationAll day (10am-6pm): Tour of the premises & sale of products (soaps, shampoos, cosmetics, zero-waste accessories)

German :

Tag der offenen Tür in der Seifenfabrik von Cornay.10h,14h und 16h: Demonstration der SeifenherstellungDer ganze Tag (10h-18h): Besichtigung der Räumlichkeiten & Verkauf von Produkten (Seifen, Shampoos, Kosmetika, Zero-Waste-Accessoires) Auf Vorbestellung

Italiano :

Apertura del saponificio Cornay.Ore 10.00, 14.00 e 16.00: dimostrazione di fabbricazione del saponeTutto il giorno (10.00-18.00): visita dei locali e vendita dei prodotti (saponi, shampoo, cosmetici, accessori a spreco zero)

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la fábrica de jabón Cornay.10h, 14h y 16h: demostración de fabricación de jabónTodo el día (10h-18h): visita de las instalaciones y venta de productos (jabones, champús, cosméticos, accesorios « cero residuos »)

L’événement Portes ouvertes savonnerie Cornay a été mis à jour le 2025-07-24 par Ardennes Tourisme