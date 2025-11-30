Portes ouvertes Savonnerie Lulu Baladine Chez Achain Salignac-de-Mirambeau

Portes ouvertes Savonnerie Lulu Baladine

Chez Achain A la Savonnerie Salignac-de-Mirambeau Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

Découverte de la savonnerie Lulu Baladine

Chez Achain A la Savonnerie Salignac-de-Mirambeau 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 91 64 lulubaladine@orange.fr

English :

Discover the Lulu Baladine soap factory

German :

Entdeckung der Seifenfabrik Lulu Baladine

Italiano :

Scoprite il saponificio Lulu Baladine

Espanol :

Descubra la fábrica de jabón Lulu Baladine

