Portes ouvertes Savonnerie Lulu Baladine Chez Achain Salignac-de-Mirambeau
Chez Achain A la Savonnerie Salignac-de-Mirambeau Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Découverte de la savonnerie Lulu Baladine
Chez Achain A la Savonnerie Salignac-de-Mirambeau 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 91 64 lulubaladine@orange.fr
English :
Discover the Lulu Baladine soap factory
German :
Entdeckung der Seifenfabrik Lulu Baladine
Italiano :
Scoprite il saponificio Lulu Baladine
Espanol :
Descubra la fábrica de jabón Lulu Baladine
