Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue Rennes

Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue Rennes mercredi 10 septembre 2025.

Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue Rennes 10 – 24 septembre Gratuit

Pour non-initiés. Ne nécessite pas de cavalier. Les danseurs sont indépendants. Excellent loisir qui renforce mémoire, coordination, rythme. Chorégraphies ludiques. Musiques récentes. Rythmes variés.

Séance découverte de Line Dance avec Rennes line Dance !

Vous aimez danser ? Vous aimez la musique internationale ?

Alors venez découvrir la Line Dance !

Une séance 100 % débutants – ouverte à toutes les personnes n’ayant jamais pratiqué cette activité.

Durée : 1 heure

Organisée par l’association American Dream 35

Au programme :

• Apprentissage des pas de base

• Initiation à des chorégraphies niveau « ultra débutant »

• Le tout dans une ambiance ludique et conviviale !

Qu’est-ce que la Line Dance ?

Une danse dynamique qui se pratique sans partenaire, en lignes et en colonnes, sur des musiques variées et entraînantes.

Styles musicaux : variété internationale, rythmes modernes et énergiques

Pour qui ? Hommes et femmes, de tous âges et tous horizons

Une activité accessible à tous, mêlant convivialité, diversité et modernité !

Rejoignez-nous pour découvrir cette danse originale et pleine d’énergie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-24T01:00:00.000+02:00

1

renneslinedance@gmail.com 0681064236

La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine