Portes ouvertes Secours populaire secours populaire Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Portes ouvertes Secours populaire

secours populaire 17 Bis Rue Croas Talud DZ Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vente à petits prix de vêtements, chaussures, vaisselle, jeux, livres enfants et adultes, disques, CD, DVD, bandes dessinées… .

secours populaire 17 Bis Rue Croas Talud DZ Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 62

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English :

L’événement Portes ouvertes Secours populaire Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ