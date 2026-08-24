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Portes ouvertes Secours populaire secours populaire Douarnenez

samedi 17 octobre 2026 · secours populaire · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
secours populaire
Adresse
17 Bis Rue Croas Talud DZ
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Portes ouvertes Secours populaire

secours populaire 17 Bis Rue Croas Talud DZ Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Vente à petits prix de vêtements, chaussures, vaisselle, jeux, livres enfants et adultes, disques, CD, DVD, bandes dessinées…   .

secours populaire 17 Bis Rue Croas Talud DZ Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 62 

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English :

L’événement Portes ouvertes Secours populaire Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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