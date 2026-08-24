AGENDA · Douarnenez
Portes ouvertes Secours populaire secours populaire Douarnenez
samedi 17 octobre 2026 · secours populaire · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Portes ouvertes Secours populaire
secours populaire 17 Bis Rue Croas Talud DZ Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Vente à petits prix de vêtements, chaussures, vaisselle, jeux, livres enfants et adultes, disques, CD, DVD, bandes dessinées… .
secours populaire 17 Bis Rue Croas Talud DZ Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 62
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English :
L’événement Portes ouvertes Secours populaire Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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