Portes-ouvertes Séquanaise Rue du Champ de Foire Poligny
Portes-ouvertes Séquanaise Rue du Champ de Foire Poligny vendredi 7 novembre 2025.
Du Castor à la Chevêchette
La Sequanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
La Séquanaise accueille une projection, Du Castor à la Chevêchette , animée par le photographe Olivier GUTFREUND.
Soirée ouverte à toutes et tous.
Le spectateur est invité à venir s’immerger dans la beauté sauvage de l’ALSACE et des VOSGES, au fil des rivières et des montagnes ! 2 projections attendent le public, mettant en vedette le castor et la chouette chevêchette. Olivier GUTFREUND, photographe naturaliste alsacien passionné guide le spectateur à travers ses documentaires et partage avec lui ses secrets pour approcher ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel. .
La Sequanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté la.sequanaise@la-sequanaise.com
English : Du Castor à la Chevêchette
German : Du Castor à la Chevêchette
Italiano :
Espanol :
L’événement Du Castor à la Chevêchette Poligny a été mis à jour le 2025-10-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA