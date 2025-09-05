Portes-ouvertes Séquanaise Rue du Champ de Foire Poligny

Du Castor à la Chevêchette

La Sequanaise 9 Rue du Champ de Foire Poligny Jura

Début : 2025-11-07 20:30:00

2025-11-07

La Séquanaise accueille une projection, Du Castor à la Chevêchette , animée par le photographe Olivier GUTFREUND.

Soirée ouverte à toutes et tous.

Le spectateur est invité à venir s’immerger dans la beauté sauvage de l’ALSACE et des VOSGES, au fil des rivières et des montagnes ! 2 projections attendent le public, mettant en vedette le castor et la chouette chevêchette. Olivier GUTFREUND, photographe naturaliste alsacien passionné guide le spectateur à travers ses documentaires et partage avec lui ses secrets pour approcher ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel. .

la.sequanaise@la-sequanaise.com

