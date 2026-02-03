Portes ouvertes S’ESPERI École Montessori libre S’esperi Pertuis

Portes ouvertes S’ESPERI

Samedi 11 avril 2026 de 10h à 13h. École Montessori libre S’esperi 110 avenue de Malespine Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Journée portes ouvertes à l’école S’ESPERI le 11 avril de 10h00 à 13h00.

Située à Pertuis, l’école Montessori libre S’esperi — espoir en provençal — porte bien son nom.



Inspirée de la pédagogie Montessori, elle propose un environnement où les enfants apprennent en manipulant, en expérimentant, et en coopérant les uns avec les autres.



Ici, chacun avance à son rythme, guidé par sa curiosité naturelle. L’objectif est simple donner aux élèves le goût d’apprendre, la confiance en eux et le plaisir de découvrir, dans un cadre bienveillant et respectueux.



L’établissement accueille des enfants de 2 à 12 ans, soit au total 44 répartis en quatre classes



· une classe pour les tout-petits de 2 et demi à 3 ans,



· une classe pour les 3 à 6 ans,



· une classe pour les 6 à 9 ans,



· une classe pour les 9 à 12 ans.



Pour permettre aux familles de découvrir ce lieu d’apprentissage différent, l’école S’ ESPERI ouvrira ses portes le samedi 11 avril 2026, de 10h à 13h (110 avenue de Malespine). Une occasion de rencontrer l’équipe éducative, de visiter les espaces de travail et de mieux comprendre ce projet pédagogique tourné vers l’épanouissement de l’enfant.



Pour plus de renseignements, consulter la page Facebook et Instagram ou contact 07 43 57 75 43/09 84 24 77 45 .

École Montessori libre S’esperi 110 avenue de Malespine Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 57 75 43

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English :

Open day at the S’ESPERI school on April 11 from 10:00 am to 1:00 pm.

L’événement Portes ouvertes S’ESPERI Pertuis a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Pertuis