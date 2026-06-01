Portes ouvertes : site de production de semences et plants de plantes sauvages et locales, destinées à des projets de renaturation., La magdeleine, La Magdeleine

Portes ouvertes : site de production de semences et plants de plantes sauvages et locales, destinées à des projets de renaturation. Vendredi 5 juin, 14h00 La magdeleine Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Nous sommes aujourd’hui entourés d’une majorité d’espèces végétales horticoles (modifiées génétiquement par l’homme pour répondre à un besoin précis: alimentaire, décoratif, médicinal, etc.).

Les espèces indigènes (propres à nos milieux et présentes naturellement sans intervention humaine) ont tendance à être délaissées. Pour autant, ces espèces sont primordiales pour l’équilibre naturel et la biodiversité! (A titre d’exemple, certains pollinisateurs ne se nourissent qu’à partir d’une espèce de fleurs sauvages en particulier). Elles sont aussi plus rustiques face aux aléas climatiques et ne sont pas consommatrices d’intrants (fertilisants). Il est donc important de leur redonner une place et de les valoriser dans le cadre de projets de renaturation (projets de compenssation suite à destruction du milieu, besoins d’aménagements de bandes fleuries, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.).

C’est le défi que se sont lancées la SCEA Fleurs des champs et la SAS Semence Nature (https://semence-nature.fr/) depuis quelques années. Nous récoltons des lots de base en milieux naturels, puis, divers ateliers/ étapes ont été mis en place afin d’étudier et mettre en oeuvre des essais de multiplication de plantes sauvages. Nous trions également nos récoltes sur place et développons des partenariats de multiplication sur tout le sud-ouest.

La production de la SCEA Fleurs des champs bénéficie du label « Végétal Local »: https://www.vegetal-local.fr/

La filière est innovante en France mais développée chez la plupart de nos voisins européens. Nous faisons partie du Réseau Européens de producteurs de semences de plantes sauvages et locales : L’ENSPA, https://native-seed.eu/.

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La SCEA Fleurs des champs se lance depuis quelques années dans une production de semences et plants de plantes sauvages et locales, labellisés Végétal Local et destinés à des projets de renaturation. Biodiversité semences

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