Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez École Diwan Carhaix Carhaix-Plouguer
Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez École Diwan Carhaix Carhaix-Plouguer vendredi 21 novembre 2025.
Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez
École Diwan Carhaix Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22
L’école Diwan de Carhaix vous accueille lors de ses portes ouvertes.
Le vendredi sur rendez-vous. .
École Diwan Carhaix Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 33 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée