Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez École Diwan Carhaix Carhaix-Plouguer

Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez École Diwan Carhaix Carhaix-Plouguer vendredi 21 novembre 2025.

Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez

École Diwan Carhaix Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-21 18:00:00

Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22

L’école Diwan de Carhaix vous accueille lors de ses portes ouvertes.
Le vendredi sur rendez-vous.   .

École Diwan Carhaix Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 33 66 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes Ouvertes Skol Diwan Karaez Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée