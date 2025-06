Portes ouvertes Sophrologie – Beuzeville 21 juin 2025 14:00

Eure

Portes ouvertes Sophrologie 38 rue aux Chalots Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Je me tiens à la disposition des particuliers et des professionnels le 21 juin 2025 au Cabinet pour répondre à toutes les questions concernant la pratique et les bienfaits qu’apporte la sophrologie.

38 rue aux Chalots

Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 66 92 88 37 sjnaturosophro@gmail.com

English : Portes ouvertes Sophrologie

On June 21, 2025, I will be available to answer any questions you may have about the practice and benefits of sophrology.

German :

Ich stehe Privatpersonen und Berufstätigen am 21. Juni 2025 im Kabinett zur Verfügung, um alle Fragen zur Praxis und zu den Vorteilen, die die Sophrologie mit sich bringt, zu beantworten.

Italiano :

Sarò disponibile a rispondere a qualsiasi domanda sulla pratica e sui benefici della sofrologia il 21 giugno 2025 presso il Gabinetto.

Espanol :

Estaré a su disposición para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre la práctica y los beneficios de la sofrología el 21 de junio de 2025 en el Gabinete.

L’événement Portes ouvertes Sophrologie Beuzeville a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Honfleur-Beuzeville