Portes ouvertes Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins Chinon

Portes ouvertes Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins Indre-et-Loire

Présentation de la carte d’identité ou du passeport obligatoire à l’entrée

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les visites guidées vous permettront de découvrir l’ancien cloître, les combles et le salon d’honneur de la Sous-Préfecture.

Durée 1h30

Départ : entrée de la Sous-Préfecture, 1 Rue Philippe de Commines

Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins 1 Rue Philippe de Commines 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Propriété du Conseil Départemental, les bâtiments de la sous-préfecture de Chinon abritent dans un même ensemble du XIVe siècle, les services administratifs et la résidence de fonction du sous-préfet.

Construit à partir de 1359, agrandi au XVe siècle et remanié au XVIIe siècle, le couvent de l’Ordre des Augustins, abrite depuis l’empire la sous-préfecture. Le premier sous-préfet, Albert Ruelle, pris ses fonctions le 12 floréal de l’an VIII.

En 2004, à l’initiative de la sous-préfète alors en poste, des travaux d’embellissement du cloître sont engagés. Ils permettront de mettre au jour les arcades du XIVe siècle.

Ville de Chinon