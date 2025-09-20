Portes ouvertes | Sous-préfecture de Belley Sous-prefecture de Belley Belley

Portes ouvertes | Sous-préfecture de Belley Sous-prefecture de Belley Belley samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes | Sous-préfecture de Belley Samedi 20 septembre, 09h00 Sous-prefecture de Belley Ain

Inscription gratuite et obligatoire (avant le 18/09). Pièce d’identité demandée à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite de la sous-préfecture de Belley par le sous-préfet

Découverte des ruches par l’apiculteur.

Sous-prefecture de Belley 24 Rue des Barons, 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appDldpsY4VcCV6kO/pagFtpHuHxnOuSEQT/form?fbclid=IwY2xjawMxHDNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBsR0x3SmdPbnprQllaWVd5AR5n_5BkqbswWKmByGATlQMDwnoaPCeR2_8bgEAcLPOg1dGxOfPaSxA_a-VW_A_aem_QHQO74swt_atyNlC1pMjfw »}]

Visite de la sous-préfecture de Belley par le sous-préfet

Préfecture de l’Ain – BRECI