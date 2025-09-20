Portes ouvertes | Sous-préfecture de Gex Sous-préfecture de Gex Gex

Portes ouvertes | Sous-préfecture de Gex Samedi 20 septembre, 09h00 Sous-préfecture de Gex Ain

Inscription gratuite et obligatoire (avant le 18/09). Pièce d’identité demandée à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite guidée avec un historien du patrimoine architectural

Découverte de la résidence par le sous-préfet

Sous-préfecture de Gex 26 Rue Charles Harent, 01170 Gex Gex 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app6uuIydKRmmjXTN/pagFtpHuHxnOuSEQT/form?fbclid=IwY2xjawMxGiRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBsR0x3SmdPbnprQllaWVd5AR6fwBg9TSNrb_Idvos1KUA0iXBjFY9DNsUo1FxvO1si4ed-j88YKWTeARLU-Q_aem_SXGvSxSDfa7bbkqDADW7sw »}]

Préfecture de l’Ain – BRECI