Portes ouvertes | Sous-préfecture de Nantua Sous-préfecture de Nantua Nantua

Portes ouvertes | Sous-préfecture de Nantua Sous-préfecture de Nantua Nantua samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes | Sous-préfecture de Nantua 20 et 21 septembre Sous-préfecture de Nantua Ain

Inscription gratuite et obligatoire (avant le 18/09) Pièce d’identité demandée à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite guidée en présence de la sous-préfète

Découverte de la résidence et du parc

Sous-préfecture de Nantua 36 Rue du Collège, 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 75 20 66 »}]

Visite guidée en présence de la sous-préfète

Préfecture de l’Ain – BRECI