PORTES OUVERTES SPECIALES FETES

333 Chemins des Termes Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez découvrir le domaine de l’Anqueven qui produit des vins biologiques.

Visite guidée gratuite, dégustation, produits de fête (vin, champagne, comté, foie gras…), idées cadeau (bijoux, thé, épicerie fine, décoration…) .

333 Chemins des Termes Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 22 33 17 87

English :

Come and discover the Domaine de l’Anqueven, which produces organic wines.

L’événement PORTES OUVERTES SPECIALES FETES Fontès a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS