Portes ouvertes spéciales Noël et Fêtes

Les Héraults Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Portes ouvertes spéciales Noël et Fêtes de fin d’année à la ferme caprine et au jardin.

Participer au nourrissage des chèvres, découvrir la transformation du lait en fromages, la boutique du Cabri est ouverte pour confectionner vos cadeaux pour les fêtes !

Portes ouvertes spéciales Noël et Fêtes de fin d’année à la ferme caprine et au jardin.

Participer au nourrissage des chèvres, découvrir la transformation du lait en fromages, la boutique du Cabri est ouverte pour confectionner vos cadeaux pour les fêtes ! .

Les Héraults Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr

English :

Special Christmas and holiday open house at the goat farm and garden.

Take part in feeding the goats, find out how the milk is transformed into cheese, and visit the Cabri store to make your own gifts for the festive season!

L’événement Portes ouvertes spéciales Noël et Fêtes Sepmes a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT 37