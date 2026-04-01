Verdun

Portes ouvertes Spectacle des Flammes à la Lumière

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 13:15:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Découvrez les coulisses du plus grand spectacle historique du Grand Est Des Flammes à la Lumière à Verdun !

Plongez dans l’envers du décor et explorez les secrets de ce spectacle emblématique lors d’une visite exceptionnelle.

Au programme découverte des coulisses, démonstrations et rencontres… une expérience immersive et passionnante pour petits et grands.

Entrée libre.

Dernier départ de visite à 15h30.

Sur le site du spectacle Carrières d’Haudainville, à la sortie de Verdun, en direction de Metz/Nancy.Tout public

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Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00 cdm@cdm55.fr

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English :

Take a behind-the-scenes look at the Grand Est region?s biggest historical show, Des Flammes à la Lumière in Verdun!

Dive behind the scenes and explore the secrets of this emblematic show during an exceptional visit.

The program includes backstage tours, demonstrations and encounters? an immersive and fascinating experience for young and old alike.

Free admission.

Last tour departs at 3:30pm.

On the show site: Carrières d?Haudainville, just outside Verdun, towards Metz/Nancy.

L’événement Portes ouvertes Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun a été mis à jour le 2026-04-13 par MEUSE ATTRACTIVITE