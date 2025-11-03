PORTES OUVERTES STUDIO FELDEN MOVE Le Pouget

PORTES OUVERTES STUDIO FELDEN MOVE Le Pouget lundi 3 novembre 2025.

PORTES OUVERTES STUDIO FELDEN MOVE

9 Rue Droite Le Pouget Hérault

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-07

2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07

Portes ouvertes du Studio Felden MOVE avec Marielle, praticienne certifiée de la Méthode Feldenkrais.

Améliorer vos postures.

Protéger votre corps.

Grâce à la méthode Feldenkrais.

Bougez mieux, vivez mieux !

Chaque jour, la même leçon à des horaires variés pour que chacun-e puisse trouver le moment idéal pour soi.

Accessible à toutes et tous, sans expérience préalable, sans conditions physiques particulières.

Places limitées à 6 personnes par créneau. Réservation conseillée.

Parking Théâtre de Verdure à 3 minutes à pied. .

9 Rue Droite Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 6 65 12 88 18 mariel.baus@gmail.fr

English :

Felden MOVE Studio open house with Marielle, certified Feldenkrais Method practitioner.

Improve your postures.

Protect your body.

With the Feldenkrais Method.

Move better, live better!

The same lesson every day, at different times, so that everyone can find the time that’s right for them.

German :

Tag der offenen Tür im Studio Felden MOVE mit Marielle, zertifizierte Praktikerin der Feldenkrais-Methode.

Verbessern Sie Ihre Körperhaltung.

Ihren Körper schützen.

Mithilfe der Feldenkrais-Methode.

Bewegen Sie sich besser, leben Sie besser!

Jeden Tag die gleiche Lektion zu verschiedenen Zeiten, damit jede/r die für sich ideale Zeit finden kann.

Italiano :

Apertura del Felden MOVE Studio con Marielle, praticante certificata del Metodo Feldenkrais.

Migliorate le vostre posture.

Proteggete il vostro corpo.

Grazie al Metodo Feldenkrais.

Muoversi meglio, vivere meglio!

La stessa lezione ogni giorno, in orari diversi, in modo che ognuno possa trovare il momento più adatto a sé.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas del Estudio Felden MOVE con Marielle, practicante certificada del Método Feldenkrais.

Mejora tus posturas.

Proteja su cuerpo.

Gracias al Método Feldenkrais.

¡Muévete mejor, vive mejor!

La misma lección todos los días, a diferentes horas, para que cada uno encuentre el momento que más le convenga.

