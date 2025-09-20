Portes ouvertes sur la généalogie hotel du roi de pologne Angers Angers

L’A.Gen.A 49 ouvre les portes de l’hôtel du Roi de Pologne. Exposition sur le thème « remarions nos ancêtres » photos et documents sur les mariages de nos aieux. Découverte de la généalogie. Visite de l’hôtel du roi de pologne.

hotel du roi de pologne Angers Quai du roi de pologne ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241879088 https://www.agena49.org Exposition sur le thème « remarions nos ancêtres » photos et documents sur les mariages de nos aieux. Découverte de la généalogie.

