Portes ouvertes sur le site de la colline Sainte-Germaine Colline Sainte-Germaine Bar-sur-Aube

Portes ouvertes sur le site de la colline Sainte-Germaine 20 et 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une visite guidée vous est proposée tout au long de l’après-midi sur le site de la colline Sainte-Germaine. Vous pourrez y découvrir l’exposition historique et archéologique du site.

Colline Sainte-Germaine Sainte-Germaine, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est L’existence de Bar-sur-Aube remonte à l’Antiquité. Un coin monétaire (type au cheval), au nom de Togirix, a été découvert sur la colline Sainte-Germaine ; il servait à frapper des monnaies. À l’époque romaine, la ville aurait été connue, d’après la Table de Peutinger, sous le nom de Segessera (seges, moisson). Louis Chevalier mentionne également l’appellation Frumentaria (frumentum, blé). Ces dénominations pourraient provenir de la fertilité du territoire ou de l’utilisation de la ville comme entrepôt par les Romains. Un certain nombre de vestiges datant du Ier au IVᵉ siècle, dont des villas, ont été découverts dans la ville et ses environs. Vicus de la civitas des Lingons, Segessera faisait partie, sous le Haut-Empire romain, de la province de Gaule Belgique. Elle aurait été rattachée, au Bas-Empire, à la province de Lyonnaise Première. Selon la tradition orale, la ville aurait été dévastée par Attila, dont l’action la plus marquante fut la décapitation de sainte Germaine. Celle-ci fut enterrée sur la colline qui porte désormais son nom, devenue un lieu de culte puis une communauté villageoise. Après le partage du royaume de Clovis par ses fils, la ville fit partie de l’Austrasie.

