Portes ouvertes sur les mondes de la bibliothèque à Nîmes Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:30

Lecteurs, curieux, familles, passants … rejoignez-nous le samedi 4 octobre autour d’une programmation éclectique et gratuite, entièrement libre d’accès, pour fêter vos bibliothèques nîmoises comme lieux d’information, de rencontre et de partage.

Grâce à l’engagement des professionnels, « Biblis en folie » met en lumière les bibliothèques, espaces clés favorisant les échanges intergénérationnels, défendant les valeurs démocratiques et encourageant la compréhension des enjeux contemporains.

A Carré d’art

Programme de la journée

En permanence

Et si vous vous faisiez tirer le portrait avec votre livre préféré grâce à notre photomaton spécialement installé pour l’occasion ? (Banque d’accueil/inscription de la bibliothèque).

Visionnez une sélection de court-métrage : d’un genre à l’autre, fiction ou documentaire, venez prendre connaissance des films de courte durée mais de grande intensité, en Salle Carel.

Bruno Paternot, comédien issu des Conservatoires de Nîmes et de Montpellier vous présentera le programme et vous accompagnera dans les espaces tout au long de la journée.

10h : Labo2

Découvrez les activités et outils du Labo2 : Géoproject, Lecture en réseau, Vidéomapping … échangez avec les médiateurs numériques sur les possibilités de création numérique et la programmation du trimestre, dans la salle de formation numérique.

11h : Libr’échanges

Rencontre avec les autrices Francine Cabane et Danièle Jean et l’illustratrice Camille Penchinat autour de leur ouvrage « La grande aventure du commerce à Nîmes », pour échanger autour de la tradition du textile, mais aussi des cafés, des merceries ou d’une échoppe de tapis. Un registre commercial du XVIIIe siècle, acquis par la bibliothèque du Carré d’Art, sera présenté pour l’occasion, à l’entresol de Carré d’art : bibliothèque adultes.

14h : Sieste musicale

C’est le rendez-vous des fidèles ! Mais celle-ci sera, pour l’occasion exceptionnellement en Live. Concert de harpe celtique par Séverine Plantel à écouter les yeux fermés dans le petit auditorium.

15h : Exposition Dessine-moi une histoire, une bibliothèque familiale de livre jeunesse

C’est l’exposition événement de la rentrée conçue à partir d’un don d’une collection privée : une visite particulière par l’équipe du service patrimoine de la bibliothèque vous narrera l’histoire de cette collection devenue exposition dans la galerie de l’Atrium.

16h : Rentrée littéraire

Que nous réservent les romans de la rentrée littéraire ? A découvrir ensemble avec la présentation des bibliothécaires, des lecteurs et des étudiantes et étudiants de l’université de Nîmes à l’entresol de Carré d’art : bibliothèque adultes.

17h30 : Pour finir la journée par un Biblioshow spécial musique occitane avec Laurent Cavalié « A la frontièra dels Gigants », chant et luth à l’entresol de Carré d’art : bibliothèque adultes.

Ateliers pour les adultes-ados + de 15 ans

Entre 10h et 12h et 14h et 16h : Ateliers Origami

Venez partager un moment de création et repartez avec une œuvre d’art en donnant une nouvelle vie aux livres usagés.

14h :Focus : Ateliers IA sur inscription au 04 66 76 35 03

Concevez votre propre « une » de presse à partir de l’IA, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur.

15h-17h : Ateliers de création numérique sur inscription au 04 66 76 35 03

Découvrez l’interface Hypercomics en créant une BD ou un strip à partir d’images pré-préparées et explorez la narration multi-écran.

Entre 14h et 17h : Ateliers participatifs de construction d’architecture libre d’accès à tout moment

Participez à une construction en briques et imaginez votre bibliothèque idéale. Rendez-vous dans le hall d’entrée de Carré d’art.

Enfants

11h : Heure du conte dans le petit auditorium, à partir de 18 mois.

Pour les grands et les petits, un moment d’écoute et de partage autour d’une histoire contée.

14h : Jeux Unlock Kids : histoire d’époques à l’Espace jeunesse et sur inscription dès 7 ans

Un jeu d’aventures et d’énigmes coopératif qui va vous plonger dans de multiples univers entre enquêtes, objets cachés, étoiles et rencontres insolites.

Médiathèque du Carré d'Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie La bibliothèque Carré d'Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d'art contemporain, le bâtiment du Carré d'art conçu par l'architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

