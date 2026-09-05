Portes ouvertes : SYDEC Station d’épuration SYDEC Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Portes ouvertes : SYDEC

Station d’épuration SYDEC 150 Chemin de Saint-Pierre Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 08:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable 2026, le SYDEC organise des journées Portes Ouvertes dans la station d’épuration de Roquefort.

Horaires des Visites : 8h30, 10h30, 14h, 15h30

Places limitées, inscription obligatoire avant le 28 Septembre.

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable 2026, le SYDEC organise des journées Portes Ouvertes dans la station d’épuration de Roquefort. Découvrez comment l’eau usée est traitée pour protéger notre environnement.

Cette visite sera l’occasion de découvrir les coulisses du traitement de l’eau, de rencontrer les agents du SYDEC et d’échanger sur les enjeux locaux liés à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Horaires des Visites : 8h30, 10h30, 14h, 15h30

Les visites étant limitées en nombre (20 personnes), inscription obligatoire préalable pour réserver votre créneau horaire avant le 28 Septembre. .

Station d’épuration SYDEC 150 Chemin de Saint-Pierre Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Portes ouvertes : SYDEC

%C0 To mark European Sustainable Development Week 2026, SYDEC is hosting open house events at the Roquefort wastewater treatment plant.

Tour Times: 8:30 a.m., 10:30 a.m., 2:00 p.m., 3:30 p.m.

Space is limited; registration is required by September 28.

L’événement Portes ouvertes : SYDEC Roquefort a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Landes d’Armagnac