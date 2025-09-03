Portes Ouvertes Tango Argentin Maison de Quartier du Val de l’Aurence Limoges

Portes Ouvertes Tango Argentin

Maison de Quartier du Val de l’Aurence 24 Rue Jean Le Bail Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-10

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Essayez le tango argentin gratuitement avec Tango A Vivre, l’asso n°1 du tango à Limoges.

Tous les mercredis de septembre dans une ambiance sympa et fun avec Cécile Rouanne & Rémi Esterle, champions d’Europe de tango « Escenario ». Aucun engagement, juste du plaisir et de la découverte !!

3 septembre 2025 19 h bal tango gratuit ouvert à tous, initiation au tango argentin possible à tout moment, apéro dînatoire auberge espagnole.

10 Septembre 2025 19 h / 20 h Cours gratuit avec nos maestros professionnels, Cécile Rouanne & Rémi Esterle, Champions d’Europe de Tango et démo

17 Septembre 2025 19 h Pratique tango. Apéritif offert et auberge espagnole, initiation au tango argentin possible à tout moment.

24 Septembre 2025 19 h/20 h Cours gratuit avec nos maestros professionnels, Cécile Rouanne & Rémi Esterle, Champions d’Europe de Tangoet démos .

Maison de Quartier du Val de l’Aurence 24 Rue Jean Le Bail Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 89 48 78 tangoavivre@hotmail.com

