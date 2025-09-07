Portes Ouvertes The Place The Pilates Place Aix-en-Provence

Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 18h. The Pilates Place 1b rue Frédéric Mistral Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Découvrez le studio The Place, un studio dédié à votre bien-être.

Cours et atelier découverte disponibles Méthode Pilates, Yoga vinyasa, Coaching postural & Auto-Massage du Visage.Adultes

The Place vous invite à une journée portes ouvertes pour explorer leurs approches complémentaires qui renforcent, assouplissent et harmonisent le corps.



Au programme



PILATES & YOGA

Séances découvertes de la méthode Pilates et yoga, adaptées à tous niveaux 1h.

Explication des principes fondamentaux.

Échanges avec les professeurs autour d’une boisson chaude.



MINI RENCONTRE Coaching postural & préparation à la performance artistique et sportive



AU COEUR DU GESTE

Plongez dans l’essence d’une version miniature des ateliers où précision anatomique et conscience corporelle s’allient pour enrichir la qualité du geste.

→ Introduction à l’imagerie mentale affiner la perception et enrichir le mouvement

→ Intégration corporelle ressentir comment le corps fonctionne pour plus de justesse et de fluidité

→ Exploration du bassin fondation pour stabilité et mobilité

→ Séquences avec balles libérer, stimuler, coordonner

→ Alignement intérieur retrouver un axe stable et disponible

Durée 1h format groupe

Tenue confortable recommandée



TUNE IN À FELUR DE MOUVEMENT

Découvrez une version miniature des classes de groupe où chaque geste devient une occasion de libérer l’espace intérieur et de retrouver l’élasticité naturelle du corps.

→ Imagerie mentale éveiller la perception et guider le geste de l’intérieur

→ Ball Rolling techniques avec balles pour délier et stimuler les tissus

→ Stretching Global Actif étirements dynamiques pour souplesse et stabilité

Durée 1h format groupe

Tenue confortable recommandée



ATELIER AUTO-MASSAGE DU VISAGE « ILLUMINER & TONIFIER »

Apprendre des gestes simples inspirés du massage Kobido et de la réflexologie faciale pour stimuler la circulation, détendre les tensions, tonifier les muscles et donner un effet bonne mine immédiat.

1. Accueil & présentation (10 min)

→ Présentation de l’atelier et de ses bienfaits anti-stress, anti-âge, éclat, drainage.

→ Distribution de miroirs de table, serviettes, bandeaux pour cheveux, huile ou crème adaptée.

2. Préparation de la peau (10 min)

→ Nettoyage rapide.

→ Application d’un soin ou d’une huile visage.

→ Explication de l’importance de la respiration et du relâchement musculaire.

3. Apprentissage des gestes (40 min)

→ Détente et libération des tensions Effleurages, Lissages et Points de pression

→ Stimulation & tonification Pincements Jacquet pour raffermi, Gestes liftants, Petits tapotements du contour des yeux et pommettes.

→ Drainage & éclat Gestes pour activer la circulation lymphatique et Lissage vers les ganglions pour dégonfler le visage. .

The Pilates Place 1b rue Frédéric Mistral Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover The Place, a studio dedicated to your well-being.

Discovery classes and workshops available: Pilates, Vinyasa Yoga, Postural Coaching & Facial Self-Massage.

German :

Entdecken Sie das Studio The Place, ein Studio, das Ihrem Wohlbefinden gewidmet ist.

Verfügbare Kurse und Schnupper-Workshops: Pilates-Methode, Vinyasa-Yoga, Postural-Coaching & Selbst-Gesichtsmassage.

Italiano :

Scoprite The Place, uno studio dedicato al vostro benessere.

Sono disponibili corsi e laboratori di scoperta: Pilates, Vinyasa Yoga, Postural Coaching e automassaggio del viso.

Espanol :

Descubra The Place, un estudio dedicado a su bienestar.

Clases y talleres de descubrimiento disponibles: Pilates, Vinyasa Yoga, Coaching postural y automasaje facial.

