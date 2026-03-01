Portes Ouvertes Tonton Bacchus Coron
Portes Ouvertes Tonton Bacchus Coron samedi 25 avril 2026.
Portes Ouvertes Tonton Bacchus
Lieu-dit Le Rêve Coron Maine-et-Loire
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
2026-04-25
La cave Tonton Bacchus a le plaisir de vous ouvrir grand ses portes le samedi 25 avril de 10h à 19h !
Profitez de nos portes ouvertes pour bénéficier d’offres exclusives et découvrir nos produits, nos services et notre équipe, le tout dans une ambiance festive et conviviale.
Au programme
-Dégustations de vins et spiritueux
-Rencontres avec des vignerons partenaires
-Moments de partage et de convivialité
-Food truck présent sur place pour se restaurer .
Lieu-dit Le Rêve Coron 49690 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 85 78 contact@tontonbacchus.fr
English :
The Tonton Bacchus winery is delighted to open its doors to you on Saturday, April 25 from 10am to 7pm!
