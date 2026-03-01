Portes Ouvertes Tonton Bacchus

Lieu-dit Le Rêve Coron Maine-et-Loire

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

2026-04-25

La cave Tonton Bacchus a le plaisir de vous ouvrir grand ses portes le samedi 25 avril de 10h à 19h !

Profitez de nos portes ouvertes pour bénéficier d’offres exclusives et découvrir nos produits, nos services et notre équipe, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Au programme

-Dégustations de vins et spiritueux

-Rencontres avec des vignerons partenaires

-Moments de partage et de convivialité

-Food truck présent sur place pour se restaurer .

Lieu-dit Le Rêve Coron 49690 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 85 78 contact@tontonbacchus.fr

English :

The Tonton Bacchus winery is delighted to open its doors to you on Saturday, April 25 from 10am to 7pm!

L’événement Portes Ouvertes Tonton Bacchus Coron a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais