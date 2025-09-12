Portes ouvertes Tourbillon danse Salle des fêtes Saint-Junien

Portes ouvertes Tourbillon danse Salle des fêtes Saint-Junien vendredi 12 septembre 2025.

Portes ouvertes Tourbillon danse

Salle des fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Venez partager une soirée pleine de rythme et de bonne humeur avec Tourbillon Danse lors de ses portes ouvertes à la salle des fêtes de Saint-Junien ! Que vous soyez passionné de danse ou simple curieux, c’est l’occasion idéale de découvrir l’association, rencontrer les professeurs et tester différentes disciplines dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Seul, en couple ou entre amis, laissez-vous emporter par l’énergie des musiques et la joie de bouger ensemble. Débutants ou danseurs confirmés, chacun trouvera sa place sur la piste. Une belle opportunité pour s’initier, échanger et pourquoi pas, se lancer dans une nouvelle aventure rythmée. Infos et inscriptions directement auprès de l’association. .

Salle des fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 95 51

English : Portes ouvertes Tourbillon danse

German : Portes ouvertes Tourbillon danse

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes Tourbillon danse

L’événement Portes ouvertes Tourbillon danse Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Porte Océane du Limousin