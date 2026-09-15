Portes ouvertes : Tourbillon danse Salle des fêtes Saint-Junien
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Portes ouvertes : Tourbillon danse
Salle des fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
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Salle des fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 95 51
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English : Portes ouvertes : Tourbillon danse
L’événement Portes ouvertes : Tourbillon danse Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin
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