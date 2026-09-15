Portes ouvertes : Tourbillon danse Salle des fêtes Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Portes ouvertes : Tourbillon danse

Salle des fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Envie de bouger, de partager et surtout de vous faire plaisir ? L’association Tourbillon Danse vous ouvre ses portes à Saint-Junien ! Venez découvrir l’univers de la danse et laissez-vous guider par l’envie de danser, que vous soyez débutant ou déjà passionné. Plusieurs cours et horaires sont proposés pour trouver facilement la formule qui vous convient. Danse en ligne ou en couple, chacun peut trouver son rythme et profiter d’un moment convivial, accessible à tous. Seul ou accompagné, poussez la porte et venez faire quelques pas avec l’association Tourbillon Danse ! .

Salle des fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 95 51

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English : Portes ouvertes : Tourbillon danse

L’événement Portes ouvertes : Tourbillon danse Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin