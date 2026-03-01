Portes ouvertes travaux d’artistes

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

6ème édition des PORTES OUVERTES des travaux d’artistes de la ville de Rochefort. 24 lieux ouvrent leurs portes, 45 artistes sont présentés et présentent leurs œuvres et démarches dans leurs ateliers, à leur domicile ou dans des lieux d’accueil.

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Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 03 88 63 art.cee60@gmail.com

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English : Open doors: artists’ work

Artists from Rochefort take you on a direct flight to the arts, from creator to visitor. For the 6th edition, they present their work and interact with the public.

Come and discover places, workshops, houses and other spaces.

L’événement Portes ouvertes travaux d’artistes Rochefort a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Rochefort Océan