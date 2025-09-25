Portes Ouvertes Troyes
Portes Ouvertes Troyes samedi 28 mars 2026.
Portes Ouvertes
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rencontres avec les professeurs et l’équipe administrative, infos et essais c’est le moment de franchir les portes du Conservatoire et d’imaginer la suite !
Les professeurs vous accueilleront par département (danse/musique/théâtre) et par famille d’instruments pour la musique.
Animations, cours publics, et répétitions en live sont également au programme. .
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
L’événement Portes Ouvertes Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne