Portes Ouvertes

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rencontres avec les professeurs et l’équipe administrative, infos et essais c’est le moment de franchir les portes du Conservatoire et d’imaginer la suite !



Les professeurs vous accueilleront par département (danse/musique/théâtre) et par famille d’instruments pour la musique.



Animations, cours publics, et répétitions en live sont également au programme. .

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes Ouvertes Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne