Portes Ouvertes | U S Foot Landos Landos

Stade Marcel Masclaux Landos Haute-Loire
Début : 2025-09-03 14:00:00
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Le foot est de retour la semaine prochaine !
Les deux premières séances sont gratuites et sans engagement.
Stade Marcel Masclaux Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 86 34 25
English :
Soccer is back next week!
The first two sessions are free and without obligation.
German :
Nächste Woche ist wieder Fußball angesagt!
Die ersten beiden Sitzungen sind kostenlos und unverbindlich.
Italiano :
La prossima settimana torna il calcio!
Le prime due sessioni sono gratuite e senza impegno.
Espanol :
¡El fútbol vuelve la semana que viene!
Las dos primeras sesiones son gratuitas y sin compromiso.
