Portes ouvertes UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard

Portes ouvertes UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR

UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

Les journées Portes Ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur

Rendez-vous les 24 et 31 janvier 2026

pour les prochaines journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Venez rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants des différents départements. De nombreuses animations et visites sont organisées. Une belle occasion de venir posez vos questions sur les contenus des formations, le déroulement de l’année, la scolarité, les débouchés, l’alternance…

Un accueil central et commun vous permettra de rencontrer les acteurs locaux qui rythment la vie quotidienne des étudiants mobilité, mutuelle, caf, international…

Au programme

SAMEDI 24 JANVIER 2026 A BELFORT, MONTBELIARD ET VESOUL

Rendez-vous le samedi 24 janvier pour la journée portes ouvertes de l’UMLP sur les campus de Belfort, Montbéliard et Vesoul

IUT Nord Franche-Comté, Belfort et Montbéliard

UFR STAPS, site de Montbéliard

IUT Besançon-Vesoul, antenne de Dole

IUT Besançon-Vesoul, site de Vesoul

Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ) Belfort, Vesoul et Lons-le-Saunier

UFR STGI, Belfort et Montbéliard

UFR ST, Licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, gestion des déchets, site de Lons-le Saunier

Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ), site de Lons-le-Saunier

SAMEDI 31 JANVIER 2026 A BESANÇON

Rendez-vous le samedi 31 janvier pour la journée portes ouvertes sur le campus de Besançon.

UFR Santé, Besançon

IUT Besançon-Vesoul, site de Besançon

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), Besançon

Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ) Besançon

UFR Sciences et techniques (ST) Besançon

UFR Sciences du Langage de l’Homme et de la Société (SLHS) Besançon

UFR Sciences Juridiques Economiques, Politiques et de Gestion (SJEPG)

LES FORMATIONS A L’UMLP

Retrouvez toutes les formations à l’UMLP sur le site dédié https://formations.univ-fcomte.fr/fr/index.html .

UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Vie_Etudiante@agglo-montbeliard.fr

