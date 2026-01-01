Portes ouvertes UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard
Portes ouvertes UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard samedi 24 janvier 2026.
UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard Doubs
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Les journées Portes Ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur
Rendez-vous les 24 et 31 janvier 2026
pour les prochaines journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !
Venez rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants des différents départements. De nombreuses animations et visites sont organisées. Une belle occasion de venir posez vos questions sur les contenus des formations, le déroulement de l’année, la scolarité, les débouchés, l’alternance…
Un accueil central et commun vous permettra de rencontrer les acteurs locaux qui rythment la vie quotidienne des étudiants mobilité, mutuelle, caf, international…
Au programme
SAMEDI 24 JANVIER 2026 A BELFORT, MONTBELIARD ET VESOUL
Rendez-vous le samedi 24 janvier pour la journée portes ouvertes de l’UMLP sur les campus de Belfort, Montbéliard et Vesoul
IUT Nord Franche-Comté, Belfort et Montbéliard
UFR STAPS, site de Montbéliard
IUT Besançon-Vesoul, antenne de Dole
IUT Besançon-Vesoul, site de Vesoul
Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ) Belfort, Vesoul et Lons-le-Saunier
UFR STGI, Belfort et Montbéliard
UFR ST, Licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, gestion des déchets, site de Lons-le Saunier
Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ), site de Lons-le-Saunier
SAMEDI 31 JANVIER 2026 A BESANÇON
Rendez-vous le samedi 31 janvier pour la journée portes ouvertes sur le campus de Besançon.
UFR Santé, Besançon
IUT Besançon-Vesoul, site de Besançon
UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), Besançon
Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ) Besançon
UFR Sciences et techniques (ST) Besançon
UFR Sciences du Langage de l’Homme et de la Société (SLHS) Besançon
UFR Sciences Juridiques Economiques, Politiques et de Gestion (SJEPG)
LES FORMATIONS A L’UMLP
Retrouvez toutes les formations à l’UMLP sur le site dédié https://formations.univ-fcomte.fr/fr/index.html .
UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Vie_Etudiante@agglo-montbeliard.fr
