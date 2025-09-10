Portes ouvertes | US Foot Landos Landos

Portes ouvertes | US Foot Landos Landos mercredi 10 septembre 2025.

Portes ouvertes | US Foot Landos

Stade Marcel Masclaux Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Le foot est de retour la semaine prochaine !

Les deux premières séances sont gratuites et sans engagement.

.

Stade Marcel Masclaux Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 86 34 25

English :

Soccer is back next week!

The first two sessions are free and without obligation.

German :

Nächste Woche ist wieder Fußball angesagt!

Die ersten beiden Sitzungen sind kostenlos und unverbindlich.

Italiano :

La prossima settimana torna il calcio!

Le prime due sessioni sono gratuite e senza impegno.

Espanol :

¡El fútbol vuelve la semana que viene!

Las dos primeras sesiones son gratuitas y sin compromiso.

L’événement Portes ouvertes | US Foot Landos Landos a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire