Portes ouvertes 61 cours Victor Hugo Valréas

Portes ouvertes

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

2026-03-27

Venez découvrir Coup de Pouce et ses activités autour de visites, d’ateliers proposés tout au long de la journée

61 cours Victor Hugo 3 rue du temple Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 accueil@coupdepouce84.fr

English :

Come and discover Coup de Pouce and its activities through visits and workshops throughout the day

