Portes ouvertes Venez boire la tasse ! Pépinière Les racines du vent Cormatin
Portes ouvertes Venez boire la tasse ! Pépinière Les racines du vent Cormatin mercredi 1 avril 2026.
Portes ouvertes Venez boire la tasse !
Pépinière Les racines du vent 44 route de Chalon Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
4 céramistes invitées nous donne leur meilleur version du poisson d’avril….en céramique !
Retrouvez nous mercredi 1er avril de 10h à 18h. .
Pépinière Les racines du vent 44 route de Chalon Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 67 72
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English : Portes ouvertes Venez boire la tasse !
L’événement Portes ouvertes Venez boire la tasse ! Cormatin a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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