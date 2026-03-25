Portes ouvertes Venez boire la tasse ! Pépinière Les racines du vent Cormatin

Portes ouvertes Venez boire la tasse !

Pépinière Les racines du vent 44 route de Chalon Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

4 céramistes invitées nous donne leur meilleur version du poisson d’avril….en céramique !

Retrouvez nous mercredi 1er avril de 10h à 18h. .

Pépinière Les racines du vent 44 route de Chalon Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 67 72

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English : Portes ouvertes Venez boire la tasse !

L’événement Portes ouvertes Venez boire la tasse ! Cormatin a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne