Portes ouvertes – Venez rencontrer Positronic Positronic Industries Auch

Portes ouvertes – Venez rencontrer Positronic Mercredi 19 novembre, 09h15 Positronic Industries Gers

Début : 2025-11-19T09:15:00 – 2025-11-19T15:45:00

Fin : 2025-11-19T09:15:00 – 2025-11-19T15:45:00

Positronic Industries 46 route d'engachies, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Venez découvrir nos locaux, rencontrer nos équipes et en savoir plus sur nos activités et opportunités. Une occasion unique d’échanger et de plonger au cœur de Positronic !