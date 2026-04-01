Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx

Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx

Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx samedi 25 avril 2026.

Adresse : 2, Le Bourg

Ville : 23140 Saint-Silvain-sous-Toulx

Département : Creuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Silvain-sous-Toulx

Portes ouvertes Vente de plants

2, Le Bourg Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Vente de plants printaniers

Légumes
Fleurs
Petits fruits/Arbustes
Aromates   .

2, Le Bourg Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine   optijardin.emilie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes Vente de plants

L’événement Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Saint-Silvain-sous-Toulx (Creuse)