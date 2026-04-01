Saint-Silvain-sous-Toulx

Portes ouvertes Vente de plants

2, Le Bourg Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vente de plants printaniers

Légumes

Fleurs

Petits fruits/Arbustes

Aromates .

2, Le Bourg Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine optijardin.emilie@gmail.com

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English : Portes ouvertes Vente de plants

L’événement Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme