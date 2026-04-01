Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx
Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx samedi 25 avril 2026.
Saint-Silvain-sous-Toulx
Portes ouvertes Vente de plants
2, Le Bourg Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vente de plants printaniers
Légumes
Fleurs
Petits fruits/Arbustes
Aromates .
2, Le Bourg Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine optijardin.emilie@gmail.com
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English : Portes ouvertes Vente de plants
L’événement Portes ouvertes Vente de plants Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme