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AGENDA · Beauval-en-Caux

Portes ouvertes Verger de Beaunay Rue des Vergers Beauval-en-Caux

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Vergers · Beauval-en-Caux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Vergers
Adresse
Le Verger de Beaunay
Ville
76890 Beauval-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Beauval-en-Caux

Portes ouvertes Verger de Beaunay

Rue des Vergers Le Verger de Beaunay Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Verger de Beaunay vous accueille pour sa journée portes ouvertes le samedi 19 septembre de 10h à 18h.

Au programme Visite du verger, échange avec le producteur, cueillette de pommes/poires, pressage de pommes, présentation de l’abeille noire, baptême de poney, maquillage et structure gonflable, marché artisanal et food-truck !

Seul ou en famille, venez passer un après-midi au grand air et ainsi découvrir notre vingtaine de variétés.
Nous vous attendons nombreux.
A très vite !

Plusieurs variétés disponibles suivant la saison et leur maturité.
Tarif prix dégressif suivant la quantité de fruits cueillis.   .

Rue des Vergers Le Verger de Beaunay Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 54 35 

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English : Portes ouvertes Verger de Beaunay

L’événement Portes ouvertes Verger de Beaunay Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux