Portes ouvertes Verger de Beaunay Rue des Vergers Beauval-en-Caux
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Vergers · Beauval-en-Caux
Informations pratiques
Beauval-en-Caux
Portes ouvertes Verger de Beaunay
Rue des Vergers Le Verger de Beaunay Beauval-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Verger de Beaunay vous accueille pour sa journée portes ouvertes le samedi 19 septembre de 10h à 18h.
Au programme Visite du verger, échange avec le producteur, cueillette de pommes/poires, pressage de pommes, présentation de l’abeille noire, baptême de poney, maquillage et structure gonflable, marché artisanal et food-truck !
Seul ou en famille, venez passer un après-midi au grand air et ainsi découvrir notre vingtaine de variétés.
Nous vous attendons nombreux.
A très vite !
Plusieurs variétés disponibles suivant la saison et leur maturité.
Tarif prix dégressif suivant la quantité de fruits cueillis. .
Rue des Vergers Le Verger de Beaunay Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 54 35
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English : Portes ouvertes Verger de Beaunay
L’événement Portes ouvertes Verger de Beaunay Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux