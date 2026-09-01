Portes ouvertes Verger de Beaunay Rue des Vergers Beauval-en-Caux

Informations pratiques

Beauval-en-Caux

Portes ouvertes Verger de Beaunay

Rue des Vergers Le Verger de Beaunay Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Verger de Beaunay vous accueille pour sa journée portes ouvertes le samedi 19 septembre de 10h à 18h.

Au programme Visite du verger, échange avec le producteur, cueillette de pommes/poires, pressage de pommes, présentation de l’abeille noire, baptême de poney, maquillage et structure gonflable, marché artisanal et food-truck !

Seul ou en famille, venez passer un après-midi au grand air et ainsi découvrir notre vingtaine de variétés.

Nous vous attendons nombreux.

A très vite !

Plusieurs variétés disponibles suivant la saison et leur maturité.

Tarif prix dégressif suivant la quantité de fruits cueillis. .

Rue des Vergers Le Verger de Beaunay Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 54 35

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English : Portes ouvertes Verger de Beaunay

L’événement Portes ouvertes Verger de Beaunay Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux